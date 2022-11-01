Selskapskatalog
ICONMA
ICONMA Lønninger

ICONMAs lønn varierer fra $80,621 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $157,080 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ICONMA. Sist oppdatert: 10/17/2025

Produktleder
$83.6K
Prosjektleder
$80.6K
Salg
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareutvikler
$157K
UX-forsker
$129K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ICONMA er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $157,080. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ICONMA er $129,350.

