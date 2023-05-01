ICON Lønninger

Selskapskatalog
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

ICONs lønn varierer fra $94,097 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $173,400 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ICON. Sist oppdatert: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kontrollingeniør
$136K
Dataforsker
$119K
Maskiningeniør
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Produktdesigner
$119K
Produktleder
$173K
Prosjektleder
$94.1K
Programvareutvikler
$114K
Den høyest betalte rollen rapportert hos ICON er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $173,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ICON er $119,400.

