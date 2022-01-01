iCIMS Lønninger

Selskapskatalog
iCIMSs lønn varierer fra $79,600 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $178,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos iCIMS. Sist oppdatert: 10/17/2025

Programvareutvikler
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktdesigner
Median $110K
Programvareutviklingsleder
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataforsker
$102K
Produktleder
$130K
Rekrutterer
$79.6K
Teknisk programleder
$153K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos iCIMS er Programvareutvikler at the Principal Software Engineer level med en årlig totalkompensasjon på $178,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos iCIMS er $124,950.

