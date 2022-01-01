Selskapskatalog
Huntington National Bank
Huntington National Bank Lønninger

Huntington National Banks lønn varierer fra $64,675 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $200,400 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Huntington National Bank. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $91.5K

Backend Programvareingeniør

Dataforsker
Median $105K
Produktdesigner
Median $138K

Informasjonsteknolog (IT)
Median $128K
Programvareutviklingsleder
Median $200K
Forretningsanalytiker
$89.6K
Dataanalytiker
$64.7K
Finansanalytiker
$88.6K
Ledelsesrådgiver
$129K
Produktleder
$137K
Prosjektleder
$73K
Salg
$194K
Cybersikkerhetsanalytiker
$166K
Løsningsarkitekt
$139K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Huntington National Bank er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $200,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Huntington National Bank er $128,183.

