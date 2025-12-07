Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in United States hos Human Interest varierer fra $90.7K til $129K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Human Interests totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$103K - $122K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$90.7K$103K$122K$129K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Human Interest er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Human Interest in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $128,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Human Interest for Rekrutterer rollen in United States er $90,720.

