Selskapskatalog
Houzz
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler
  • L5
  • Taiwan

Programvareutvikler Nivå

L5

Nivåer hos Houzz

Sammenlign nivåer
  1. L3Software Engineer I
  2. L4Software Engineer II
  3. L5Senior Software Engineer
    4. Vis 3 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
NT$82,276
Grunnlønn
NT$2,349,321
Aksjetildeling ()
NT$218,700
Bonus
NT$48,109

NT$5.09M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig NT$954K+ (noen ganger NT$9.54M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Houzz

Relaterte selskaper

  • Jane
  • Bankers Healthcare Group
  • Tradesy
  • BARK
  • Vanguard
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser