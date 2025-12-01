Selskapskatalog
Houghton Mifflin Harcourt
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
Houghton Mifflin Harcourt UX-forsker Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Houghton Mifflin Harcourts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$52.6K - $61.9K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Houghton Mifflin Harcourt?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Houghton Mifflin Harcourt in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$94,632. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Houghton Mifflin Harcourt for UX-forsker rollen in Canada er CA$67,941.

