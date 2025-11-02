Selskapskatalog
Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Brazil hos Hotel Engine utgjør totalt R$552K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Hotel Engines totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$552K
Nivå
L3
Grunnlønn
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
7 År
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Hotel Engine in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$623,308. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Hotel Engine for Programvareingeniør rollen in Brazil er R$551,600.

