Den gjennomsnittlige Personalavdeling totalkompensasjonen in United States hos Host Hotels & Resorts varierer fra $90.2K til $129K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Host Hotels & Resortss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$103K - $121K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$90.2K$103K$121K$129K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Host Hotels & Resorts?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personalavdeling hos Host Hotels & Resorts in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $128,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Host Hotels & Resorts for Personalavdeling rollen in United States er $90,200.

