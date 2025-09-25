Selskapskatalog
Hitachi Rail Sts
Hitachi Rail Sts Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Hitachi Rail Sts utgjør totalt $100K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Hitachi Rail Stss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
Totalt per år
$100K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Hitachi Rail Sts?

$160K

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Hitachi Rail Sts in United States sits at a yearly total compensation of $155,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hitachi Rail Sts for the Programvareutvikler role in United States is $100,300.

