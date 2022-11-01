Selskapskatalog
Hiscox
Hiscox Lønninger

Hiscoxs lønn varierer fra $30,979 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $238,342 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Hiscox. Sist oppdatert: 11/21/2025

Forretningsanalytiker
$31K
Datavitenskaper
$33.6K
Personalavdeling
$155K

Markedsføring
$81.6K
Produktleder
$146K
Programvareingeniør
$238K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Hiscox er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $238,342. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Hiscox er $113,995.

