Hired Lønninger

Hireds lønn varierer fra $115,575 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $447,750 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Hired. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Markedsføring
Median $139K
Programvareutvikler
Median $170K
Dataanalytiker
$116K

Dataforskningsleder
$201K
Dataforsker
$172K
Produktleder
$448K
Salg
$149K
Programvareutviklingsleder
$201K
