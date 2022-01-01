Selskapskatalog
Hinge Health
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Hinge Health Lønninger

Hinge Healths lønn varierer fra $48,540 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $353,225 for en Produktdesignleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Hinge Health. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $175K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $240K
Produktleder
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Forretningsoperasjoner
$142K
Forretningsoperasjonsleder
$147K
Forretningsanalytiker
$124K
Bedriftsutvikling
$271K
Dataanalytiker
$133K
Dataforsker
$271K
Finansanalytiker
$234K
Industridesigner
$261K
Informasjonsteknolog (IT)
$75K
Markedsføring
$118K
Markedsføringsoperasjoner
$158K
Produktdesigner
$48.5K
Produktdesignleder
$353K
Prosjektleder
$116K
UX-forsker
$207K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Hinge Health er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Hinge Health er Produktdesignleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $353,225. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Hinge Health er $166,550.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Hinge Health

Relaterte selskaper

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser