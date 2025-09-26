Selskapskatalog
HiMama
HiMama Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Canada hos HiMama utgjør totalt CA$145K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HiMamas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
HiMama
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$145K
Nivå
Senior Software Engineer
Grunnlønn
CA$145K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos HiMama?

CA$226K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos HiMama in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$168,899. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos HiMama for Programvareutvikler rollen in Canada er CA$145,481.

