Hightouch Lønninger

Hightouchs lønnsområde varierer fra $176,400 i total kompensasjon årlig for Datavitensskapssjef i nedre ende til $306,000 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Hightouch. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $190K
Datavitensskapssjef
$176K
Salg
$306K

Salgsingeniør
$229K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Hightouch er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

10 years post-termination exercise window.

FAQ

Andre ressurser