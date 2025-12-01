Selskapskatalog
Highspot Rekrutterer Lønninger

Rekrutterer-mediankompensasjonspakken in United States hos Highspot utgjør totalt $135K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Highspots totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/1/2025

Median Pakke
company icon
Highspot
Sr Recruiter
Seattle, WA
Totalt per år
$135K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Highspot?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Highspot er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Rekrutterer tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Highspot in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $170,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Highspot for Rekrutterer rollen in United States er $135,000.

