Selskapskatalog
HighLevel
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

HighLevel Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos HighLevel utgjør totalt ₹40.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HighLevels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
HighLevel
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Totalt per år
₹40.9K
Nivå
L3
Grunnlønn
₹31.5K
Stock (/yr)
₹9.4K
Bonus
₹0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos HighLevel?

₹160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹30K+ (noen ganger ₹300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos HighLevel in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹56,885. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos HighLevel for Programvareutvikler rollen in India er ₹36,556.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for HighLevel

Relaterte selskaper

  • Roblox
  • Facebook
  • Google
  • Intuit
  • Spotify
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser