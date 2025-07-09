Selskapsoversikt
HeyJobs
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

HeyJobs Lønninger

HeyJobss lønnsområde varierer fra $60,504 i total kompensasjon årlig for Produktsjef i nedre ende til $92,188 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i HeyJobs. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $81.3K

Full-stack programvareingeniør

Produktsjef
Median $60.5K
Markedsføring
$70.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programvareingeniørsjef
$92.2K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

The highest paying role reported at HeyJobs is Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,188. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HeyJobs is $75,723.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for HeyJobs

Relaterte selskaper

  • Airbnb
  • Lyft
  • PayPal
  • Databricks
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser