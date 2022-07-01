Selskapskatalog
Heyday
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Heyday Lønninger

Heydays lønn varierer fra $56,511 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $201,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Heyday. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Forretningsoperasjoner
$136K
Forretningsanalytiker
$197K
Dataforsker
$56.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Produktleder
$184K
Rekrutterer
$191K
Programvareutvikler
$201K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Heyday er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Heyday er $187,275.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Heyday

Relaterte selskaper

  • Tempo
  • Healthcare Bluebook
  • Mountainside Fitness
  • Hero
  • Dialogue
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser