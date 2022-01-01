Selskapskatalog
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Lønninger

Hexaware Technologiess lønn varierer fra $3,616 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $273,625 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Hexaware Technologies. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $7.2K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $122K
Regnskapsfører
$3.6K

Forretningsoperasjoner
$5.3K
Forretningsanalytiker
$7.3K
Kundeservice
$5.4K
Dataanalytiker
$21.8K
Dataforsker
$10.1K
Finansanalytiker
$15.6K
Informasjonsteknolog (IT)
$79.7K
Markedsføring
$7.5K
Produktleder
$98.5K
Prosjektleder
$121K
Programvareutviklingsleder
$31.3K
Teknisk programleder
$274K
Ofte stilte spørsmål

De best betaalde functie gerapporteerd bij Hexaware Technologies is Teknisk programleder at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $273,625. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Hexaware Technologies is $15,635.

