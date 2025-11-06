HERE Technologies Programvareingeniør Lønninger i United States

Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos HERE Technologies varierer fra $110K per year for L5 til $212K per year for L10. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $120K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HERE Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Inngangsnivå ) $110K $90K $20K $0 L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $124K $118K $2K $3.6K L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Vis 2 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Hva er opptjeningsplanen hos HERE Technologies ?

