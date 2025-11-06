Selskapskatalog
HERE Technologies
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • United States

HERE Technologies Programvareingeniør Lønninger i United States

Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos HERE Technologies varierer fra $110K per year for L5 til $212K per year for L10. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $120K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HERE Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L5
Software Engineer I(Inngangsnivå)
$110K
$90K
$20K
$0
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra
Hva er karrierenivåene hos HERE Technologies?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos HERE Technologies in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $213,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos HERE Technologies for Programvareingeniør rollen in United States er $125,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for HERE Technologies

Relaterte selskaper

  • Applied Systems
  • Lucidworks
  • Pax8
  • Emtec
  • Myers-Holum
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser