Programvareingeniør-kompensasjon in Mumbai Metropolitan Region hos HERE Technologies varierer fra ₹3.67M per year for L5 til ₹5.76M per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Mumbai Metropolitan Region utgjør totalt ₹2.48M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HERE Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
