HERE Technologies Programvareingeniør Lønninger i Krakow Metropolitan Area

Programvareingeniør-kompensasjon in Krakow Metropolitan Area hos HERE Technologies utgjør totalt PLN 165K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Krakow Metropolitan Area utgjør totalt PLN 201K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HERE Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Inngangsnivå ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 Software Engineer II PLN 165K PLN 157K PLN 0 PLN 7.6K L7 Senior Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L8 Lead Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Vis 2 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

