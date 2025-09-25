Programvareutvikler-kompensasjon in India hos HERE Technologies varierer fra ₹3.69M per year for L5 til ₹5.61M per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.2M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HERE Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
