HERE Technologies Datavitenskaper Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Datavitenskaper-kompensasjon in Mumbai Metropolitan Region hos HERE Technologies varierer fra ₹3.91M per year for L5 til ₹1.65M per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Mumbai Metropolitan Region utgjør totalt ₹2.25M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HERE Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus L5 ₹3.91M ₹3.91M ₹0 ₹0 L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹1.65M ₹1.65M ₹0 ₹0 L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Vis 6 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

