HERE Technologies
  Lønninger
  Datavitenskaper

  Alle Datavitenskaper lønninger

  Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Datavitenskaper Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Datavitenskaper-kompensasjon in Mumbai Metropolitan Region hos HERE Technologies varierer fra ₹3.91M per year for L5 til ₹1.65M per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Mumbai Metropolitan Region utgjør totalt ₹2.25M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HERE Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos HERE Technologies?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹17,957,761. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos HERE Technologies for Datavitenskaper rollen in Mumbai Metropolitan Region er ₹2,102,805.

Andre ressurser