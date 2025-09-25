Dataforsker-kompensasjon in India hos HERE Technologies varierer fra ₹3.93M per year for L5 til ₹1.66M per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.26M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HERE Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
