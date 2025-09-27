Selskapskatalog
Helsing Programleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programleder totalkompensasjonen in United Kingdom hos Helsing varierer fra £165K til £230K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Helsings totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

£177K - £209K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
£165K£177K£209K£230K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Helsing er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programleder hos Helsing in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £230,421. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Helsing for Programleder rollen in United Kingdom er £165,430.

Andre ressurser