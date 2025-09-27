Selskapskatalog
Helsing
Helsing Produktleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktleder totalkompensasjonen in United Kingdom hos Helsing varierer fra £146K til £205K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Helsings totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

£158K - £184K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
£146K£158K£184K£205K
Vanlig Område
Mulig Område

£121K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Helsing er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Produktleder at Helsing in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £204,572. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing for the Produktleder role in United Kingdom is £146,123.

Andre ressurser