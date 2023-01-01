Selskapskatalog
Helsing Lønninger

Helsings lønn varierer fra $166,892 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $254,285 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Helsing. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $167K
Produktleder
$225K
Programleder
$254K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Helsing er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Helsing ni Programleder at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $254,285. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Helsing ni $225,362.

