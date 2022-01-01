Selskapskatalog
HealthifyMe
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

HealthifyMe Lønninger

HealthifyMes lønn varierer fra $30,469 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $201,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos HealthifyMe. Sist oppdatert: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $47.9K

Backend Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
$73.9K
Dataforsker
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Produktleder
$201K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos HealthifyMe er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos HealthifyMe er $60,920.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for HealthifyMe

Relaterte selskaper

  • Hinge Health
  • Owlet
  • Thrive Global
  • Rally Health
  • Calm
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser