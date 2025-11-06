Selskapskatalog
Headway.co
Headway.co Programvareingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Headway.co utgjør totalt $260K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Headway.cos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
Totalt per år
$260K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
Bonus
$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Headway.co?
Siste lønnsrapporter
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Headway.co er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Headway.co in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $351,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Headway.co for Programvareingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $260,480.

