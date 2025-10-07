Selskapskatalog
HDFC
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Dataingeniør

  • Mumbai Metropolitan Region

HDFC Dataingeniør Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Dataingeniør-mediankompensasjonspakken in Mumbai Metropolitan Region hos HDFC utgjør totalt ₹1.61M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HDFCs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Totalt per år
₹1.61M
Nivå
E3
Grunnlønn
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
0 År
Hva er karrierenivåene hos HDFC?

₹13.98M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataingeniør hos HDFC in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,637,827. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos HDFC for Dataingeniør rollen in Mumbai Metropolitan Region er ₹1,609,140.

Andre ressurser