Selskapskatalog
Hays
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Hays Lønninger

Hayss lønn varierer fra $12,902 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $163,439 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Hays. Sist oppdatert: 9/3/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Salg
Median $118K
Administrativ assistent
$35.4K
Dataforsker
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Grafisk designer
$59.3K
Personalavdeling
$62.7K
Prosjektleder
$56.2K
Rekrutterer
$12.9K
Programvareutvikler
$42.6K
Programvareutviklingsleder
$163K
Løsningsarkitekt
$95.9K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Hays er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $163,439. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Hays er $60,967.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Hays

Relaterte selskaper

  • OZON
  • Stewart Title
  • Franklin Templeton
  • SelectQuote
  • MakeMyTrip
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser