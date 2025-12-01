Selskapskatalog
Harvard University
Harvard University UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos Harvard University varierer fra $35.4K til $51.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Harvard Universitys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$40.6K - $46.3K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$35.4K$40.6K$46.3K$51.5K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Harvard University?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Harvard University in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $51,542. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Harvard University for UX-forsker rollen in United States er $35,381.

