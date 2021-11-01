Selskapskatalog
H-E-B
H-E-B Lønninger

H-E-Bs lønn varierer fra $36,400 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $235,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos H-E-B. Sist oppdatert: 10/20/2025

Programvareutvikler
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Kundeservice
Median $36.4K
Produktdesigner
Median $89K

Produktleder
Median $140K
Programvareutviklingsleder
Median $235K
UX-forsker
Median $99K
Forretningsanalytiker
Median $80.3K
Dataanalytiker
$128K
Dataforsker
Median $163K
Grafisk designer
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Rekrutterer
$121K
Salg
$63.9K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos H-E-B er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $235,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos H-E-B er $124,773.

