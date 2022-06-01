Selskapskatalog
GXO
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

GXO Lønninger

GXOs lønn varierer fra $10,322 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $419,588 for en Forretningsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GXO. Sist oppdatert: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Forretningsoperasjoner
$420K
Forretningsanalytiker
$60.7K
Forretningsutvikling
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Dataanalytiker
$10.3K
Datavitenskaper
$68.6K
Finansanalytiker
$126K
Informasjonsteknolog (IT)
$44.6K
Ledelsesrådgiver
$90.5K
Maskiningeniør
$94.5K
Produktleder
$119K
Programleder
$126K
Programvareingeniør
$99.5K
Programvareutviklingsleder
$139K
Teknisk programleder
$119K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos GXO er Forretningsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $419,588. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GXO er $97,180.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for GXO

Relaterte selskaper

  • Airbnb
  • Stripe
  • Databricks
  • Uber
  • LinkedIn
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gxo/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.