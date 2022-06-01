GXO Lønninger

GXOs lønn varierer fra $10,322 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $419,588 for en Forretningsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GXO . Sist oppdatert: 11/25/2025