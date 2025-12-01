Den gjennomsnittlige Cybersikkerhetsanalytiker totalkompensasjonen hos Gusto varierer fra $134K til $187K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Gustos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/1/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Gusto er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (1.67% månedlig)
20% opptjenes i 4th-ÅR (1.67% månedlig)
20% opptjenes i 5th-ÅR (1.67% månedlig)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Gusto er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
