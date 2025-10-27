Selskapskatalog
Gupshup
Gupshup Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Gupshup utgjør totalt ₹2.36M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Gupshups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.36M
Nivå
SE2
Grunnlønn
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bonus
₹281K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Gupshup?
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Gupshup in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,058,887. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Gupshup for Programvareutvikler rollen in India er ₹2,355,424.

Andre ressurser