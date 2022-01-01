Selskapsoversikt
GSK
GSK Lønninger

GSKs lønnsområde varierer fra $6,733 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $392,700 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i GSK. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $177K
Dataanalytiker
Median $86.1K
Administrativ assistent
$71.7K

Biomedisinsk ingeniør
$169K
Driftssjef
$28.8K
Forretningsanalytiker
$28.2K
Kontrollingeniør
$91.3K
Kundeservice
$36.1K
Datavitensskapssjef
$60.3K
Finansanalytiker
$65.3K
IT-teknolog
$59.7K
Ledelseskonsulent
$114K
Markedsføring
$248K
Markedsføringsoperasjoner
$75.9K
Produktdesigner
$55.4K
Produktsjef
$60.5K
Programsjef
$129K
Prosjektleder
$393K
Rekrutterer
$80.6K
Regulatoriske saker
$97.8K
Salg
$6.7K
Cybersikkerhetsanalytiker
$105K
Programvareingeniørsjef
$86.1K
Løsningsarkitekt
$161K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti GSK je Prosjektleder at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $392,700. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti GSK je $83,329.

