Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Grid Dynamics varierer fra $125K per year for T2 til $159K per year for T4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $145K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grid Dynamicss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$125K
$125K
$0
$0
T3
Senior Software Engineer
$155K
$154K
$455
$0
T4
Staff Software Engineer
$159K
$154K
$526
$3.9K
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

$160K

Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Grid Dynamics er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Grid Dynamics in United StatesProgramvareutvikler职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$180,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Grid Dynamics in United StatesProgramvareutvikler职位的年度总薪酬中位数为$145,000。

