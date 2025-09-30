Programvareutvikler-kompensasjon in Krakow Metropolitan Area hos Grid Dynamics varierer fra PLN 78.8K per year for T1 til PLN 281K per year for T4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Krakow Metropolitan Area utgjør totalt PLN 227K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grid Dynamicss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Grid Dynamics er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
