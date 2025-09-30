Programvareutvikler-kompensasjon in Armenia hos Grid Dynamics varierer fra AMD 18.15M per year for T2 til AMD 25.76M per year for T4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Armenia utgjør totalt AMD 20.77M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grid Dynamicss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Grid Dynamics er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
