Grid Dynamics Programvareutvikler Lønninger i Armenia

Programvareutvikler-kompensasjon in Armenia hos Grid Dynamics varierer fra AMD 18.15M per year for T2 til AMD 25.76M per year for T4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Armenia utgjør totalt AMD 20.77M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grid Dynamicss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Inngangsnivå)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Grid Dynamics er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programvareutvikler sa Grid Dynamics in Armenia ay may taunang kabuuang bayad na AMD 25,755,347. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Grid Dynamics para sa Programvareutvikler role in Armenia ay AMD 20,773,854.

