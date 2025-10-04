Selskapskatalog
Grid Dynamics
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler
  • T2
  • Poland

Programvareutvikler Nivå

T2

Nivåer hos Grid Dynamics

Sammenlign nivåer
  1. T1Junior Software Engineer
  2. T2Software Engineer
  3. T3Senior Software Engineer
    4. Vis 3 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
PLN 52,212
Grunnlønn
PLN 196,108
Aksjetildeling ()
PLN 0
Bonus
PLN 0

PLN 601K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig PLN 113K+ (noen ganger PLN 1.13M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Grid Dynamics

Relaterte selskaper

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser