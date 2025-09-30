Selskapskatalog
Grid Dynamics
Grid Dynamics Dataforsker Lønninger i San Francisco Bay Area

Dataforsker-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Grid Dynamics utgjør totalt $130K per year for T2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $130K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grid Dynamicss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Grid Dynamics er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Dataforsker katika Grid Dynamics in San Francisco Bay Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $130,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Grid Dynamics kwa jukumu la Dataforsker in San Francisco Bay Area ni $130,000.

Andre ressurser