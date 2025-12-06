Selskapskatalog
Greentech Industries Cybersikkerhetsanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Cybersikkerhetsanalytiker totalkompensasjonen hos Greentech Industries varierer fra BDT 4.07M til BDT 5.57M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Greentech Industriess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Vanlig Område
Mulig Område
$33.3K$36.1K$42.8K$45.6K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Greentech Industries?

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Cybersikkerhetsanalytiker hos Greentech Industries ligger på en årlig totalkompensasjon på BDT 5,573,707. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Greentech Industries for Cybersikkerhetsanalytiker rollen er BDT 4,071,229.

