Great Learning
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  Greater Bengaluru

Great Learning Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Great Learning utgjør totalt ₹1.65M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Great Learnings totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.65M
Nivå
L1
Grunnlønn
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Great Learning?

₹13.95M

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Great Learning in Greater Bengaluru میں Programvareutvikler کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹3,193,718 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Great Learning میں Programvareutvikler کردار in Greater Bengaluru کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹1,559,059 ہے۔

