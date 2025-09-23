Selskapskatalog
Great Learning
Great Learning Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Great Learning utgjør totalt ₹1.65M per year. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.65M
Nivå
L1
Grunnlønn
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Great Learning?

₹13.98M

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Great Learning in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,200,018. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Great Learning for Programvareutvikler rollen in India er ₹1,562,134.

