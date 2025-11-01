Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Grainger varierer fra $107K per year for Software Engineer I til $195K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $139K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Graingers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
