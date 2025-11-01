Selskapskatalog
Grainger
Grainger Salg Lønninger

Salg-mediankompensasjonspakken in United States hos Grainger utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Graingers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
Totalt per år
$120K
Nivå
-
Grunnlønn
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Kontoleder

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Grainger in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $142,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Grainger for Salg rollen in United States er $87,500.

