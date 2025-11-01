Selskapskatalog
Grafana
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt lønninger

Grafana Løsningsarkitekt Lønninger

Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in United States hos Grafana utgjør totalt $285K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grafanas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
Totalt per år
$285K
Nivå
L5
Grunnlønn
$201K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$83.8K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos Grafana?
+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Grafana er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Grafana in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $286,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Grafana for Løsningsarkitekt rollen in United States er $283,999.

Andre ressurser